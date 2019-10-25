Почему интерес к доллару иссякает у казахстанцев

По мнению экономиста, это отражает ослабление девальвационных ожиданий в обществе после той паники, которая наблюдалась летом этого года.

Почему в сентябре у казахстанцев резко снизился спрос на американскую валюту, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

Как отметил экономист, по итогам сентября 2019 года объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами населению составил 390 млн USD. Это на 23% ниже, чем месяцем раннее, и на 28% меньше, чем в сентябре 2018 года.

При этом снижение спроса на американскую валюту наблюдается во всех регионах страны, кроме Западно-Казахстанской области, где в сентябре объем чистых продаж валюты населению по отношению к августу вырос на 101%.

Вместе с тем наибольшее месячное снижение спроса на доллары США наблюдается в Нур-Султане (-52%), Восточно-Казахстанской (-38%), Карагандинской (-29%) и Алматинской областях (-39%). В свою очередь в городах Алматы и Шымкенте спрос населения на американскую валюту в месячном выражении упал на 25% и 23%, соответственно.

- Таким образом, ощутимое снижение розничных нетто-продаж долларов США в Казахстане отражает ослабление девальвационных ожиданий в обществе после той паники, которая наблюдалась летом этого года. Наряду с этим сентябрьское снижение спроса на инвалюту также может объясняться фактором сезонности, – написал Олжас Тулеуов.

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