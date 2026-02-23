Доллар дешевеет: что это означает для инвесторов из Казахстана

Мировые рынки все чаще закладывают сценарий ослабления доллара, и это постепенно начинает отражаться на валютных ожиданиях в странах с формирующимися рынками, включая Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Долларовые "качели"

Мировые спекулянты прямо сейчас зарабатывают миллиарды на падении доллара США. Крупные хедж-фонды и другие игроки поставили рекордную за последние пять лет сумму на снижение американской валюты. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на неделе объем чистой короткой позиции по доллару достигал 22,2 млрд долларов. Это означает, что рынок массово играет против доллара и ждет его дальнейшего ослабления.

Для тенге такая конфигурация выглядит скорее благоприятной, но она же порождает и новые риски – прежде всего через поведение самих казахстанцев на валютном рынке.

Чистая короткая позиция означает, что совокупный объем ставок на падение курса превышает ставки на рост. Проще говоря, крупные фонды зарабатывают на сценарии, при котором доллар будет слабеть. Последний раз столь масштабный скепсис в отношении американской валюты наблюдался в начале 2021 года.

Тренд подтверждается и динамикой самого индекса доллара (DXY). За последний год он снизился на 8,3%, то есть доллар ослаб сразу к корзине основных мировых валют, а не к отдельным валютным парам.

Дополнительным фактором давления на доллар стало решение Верховного суда США, который отклонил глобальные тарифы Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, суд постановил, что президент превысил полномочия, вводя импортные пошлины на основании закона 1977 года о чрезвычайных мерах. На этом фоне американские акции выросли, а облигации и доллар снизились.

Аналитики агентства отмечают, что тарифы фактически выполняли функцию скрытого налога, помогая наполнять бюджет без формального повышения ставок. Их отмена может увеличить бюджетный дефицит и объем заимствований США, что традиционно оказывает давление на рынок облигаций и американскую валюту.

Все это формирует среду, в которой доллар становится менее привлекательным активом для долгосрочных ставок.

Что это значит для Казахстана

Для валют развивающихся стран глобальное ослабление доллара, как правило, является позитивным фоном. Когда доллар теряет поддержку, снижается внешнее давление на национальные валюты, а интерес инвесторов к рынкам с более высокой доходностью возрастает. Тенге относится к числу таких валют, поэтому текущая конфигурация внешнего рынка в целом работает в пользу его стабильности.

Этот фон подкрепляется и внутренними оценками. Агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Это отражает ожидания того, что правительство продолжит фискальную консолидацию в течение ближайших двух-трех лет, сохраняя значительные буферы ликвидных активов.

По оценкам S&P, дефицит бюджета может сократиться до 1,5-2,5% в течение следующих трех лет с 3,7% в 2025 году, чему будут способствовать ужесточение бюджетных правил и расширение налоговой базы, связанной с ненефтяным сектором, отмечает Ассоциация финансистов Казахстана.

Иными словами, фундаментальных предпосылок для резкой девальвации тенге рынок сейчас не видит.

Почему дешевый доллар провоцирует ажиотаж

Однако у этого процесса есть и обратная сторона. Более слабый доллар и укрепляющийся тенге могут стимулировать всплеск спроса населения на иностранную валюту.

Как следует из статистики Национального банка, укрепление тенге в конце года стало главным катализатором роста покупок наличной валюты. Обменные пункты столкнулись с резким увеличением операций: казахстанцы фактически "пылесосили" подешевевший доллар, фиксируя потенциальную прибыль от курсовой разницы. В результате на покупку иностранного кэша было потрачено 322,7 млрд тенге – максимальное месячное значение с декабря 2021 года.

Это означает, что для значительной части населения дешевый доллар воспринимается не как сигнал о его слабости, а как возможность купить валюту "на просадке".

В практическом смысле текущая ситуация означает несколько моментов.

Снижается риск резкой девальвации тенге в краткосрочной перспективе. Глобальный рынок не поддерживает сильный доллар, а это уменьшает внешний прессинг на курс. Появляется больше предсказуемости по ценам на импорт и валютной составляющей инфляции. Это не гарантирует их снижения, но уменьшает вероятность резких скачков. Усиливается поведенческий фактор. Любые периоды укрепления тенге все чаще воспринимаются населением как возможность купить валюту "на просадке". Это формирует волны ажиотажного спроса, которые могут временно разворачивать курс даже при благоприятном внешнем фоне.

Итоговый вывод простой: дешевеющий доллар в мире – это окно относительной стабильности для Казахстана. Но то, сохранится ли эта стабильность, во многом будет зависеть не от глобальных рынков, а от внутреннего баланса спроса и предложения на валюту.

