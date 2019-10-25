Как жить без классических полиэтиленовых пакетов и бумажных стаканчиков

Будущее начинается с тебя.

Обычный бумажный стаканчик для кофе — отлично удерживает тепло, не давая вам обжечься, и одновременно с тем он не деформируется от высоких температур. Такие мы получаем всякий раз, когда покупаем бодрящий напиток. Нас уверяют в их экологичности. Однако, хотя они и называются "бумажными", в их составе есть пластик. Еще и крышечка у сосуда пластиковая, а значит, она не разлагается.

И вот тут возникает задача: как людям, ратующим за чистоту планеты и экологию, попить кофе и остаться "зеленым"? Ответ прост, принести для баристы свой многоразовый стаканчик. Оказывается, в некоторых кофейнях даже есть скидки, если ты приходишь со своей посудой.

- Когда я представляю свою жизненную линию, то представляю, как много мусора каждый за собой оставляет. То, что тебя уже не будет, но будут твои праправнуки, а стаканчик, который ты использовал, будет валяться в земле. От этого становиться не по себе, — говорит эко-активистка Ажар Бимамирова.

Таких как Ажар в Казахстане, к сожалению не много, но они есть и их количество растет. Появляются целые семьи, обладающие активной жизненной позицией в области сбора и сортировки отходов.

- На мой взгляд, это вообще не сложно! Я не понимаю таких людей, которые бросают весь мусор вместе. На мой взгляд – это просто лень. Самый первый шаг, который вы можете сделать, он достаточно простой, хотя бы отделите отходы от еды, так называемый мокрый мусор от непищевых. Например, вот у меня отдельный ящик, здесь чисто пищевые отходы. Из него мы делаем компост и закапываем в землю. Пластик, стекло, бумага, алюминий и полиэтилен – все раздельно. А от того что нельзя переработать, мы вообще отказались", — рассказывает о своем опыте ведения "зеленой" сортировки мусора жительница столицы Асель Куспанова.

Без классических полиэтиленовых пакетов, бумажных стаканчиков и никакого перемешанного мусора. Тяжело ли так жить? Узнала корреспондент Первого канала Евразия Эльмира Ишмухаметова. Смотрите в программе Аналитика в воскресенье, 27 октября в 20.00.

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