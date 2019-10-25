Первый Центральноазиатский конгресс урологов проходит в Алматы

В работе конгресса принимают участие более 350 спикеров и делегатов из разных стран.

В Алматы проходит первый Центральноазиатский конгресс урологов (CACU), в работе которого принимают участие более 350 спикеров и делегатов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, России, Турции, Афганистана, Ирана, Монголии, Болгарии, включая специалистов гинекологов, репродуктологов, андрологов, сообщает Zakon.kz.

По решению международного научного комитета первым организатором конгресса урологов стал Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова.

Как отметили организаторы, мероприятие позволит скоординировать научно-исследовательскую, научно-диагностическую, педагогическую и просветительную работу, а также обменяться опытом специалистам уроандрологической службы РК.

Согласно данным ВОЗ, в структуре смертности населения экономически развитых стран болезни мочеполовой системы занимают 7-е место и составляют 2,5–3 % всех причин смертности. Несмотря на небольшие цифры смертности, эти заболевания являются причиной временной нетрудоспособности и инвалидизации значительного числа трудоспособного населения, нанося тем самым, огромный экономический ущерб стране.

Конгресс станет началом к созданию единой площадки для объединения и развития урологии в странах Центральной Азии под названием Central Asia Congress of Urology (CACU).



Основной задачей международного научного и организационного комитета СACU, является:

- координация научно-исследовательской, научно-диагностической, педагогической и просветительской работы, обмен опытом специалистов стран Центральной Азии, Европы и России во благо здоровья населения;

- обмен мнениями ученых стран Центральной Азии, обсуждения новых, иногда экспериментальных, данных в открытом формате с привлечением известных ученых и практиков из разных стран.

- научной площадкой совместного сотрудничества специалистов разных стран признан I Центральнозиатский конгресс урологов (CACU) в РК.

В ходе мероприятия пройдут пленарные и секционные заседания по вопросам внедрения и применения инновационных технологий в уроандрологической службе РК.

Во второй день конгресса, 26 октября, на базе Научного центра урологии им.Б.У.Джарбусынова отечественные и зарубежные ученые проведут показательные мастер-классы, лекции, видео-лекции, дебаты, видеотрансляции из операционной с комментариями по эндоскопической и лапароскопической урологии. Участники, не задействованные в мастер-классах, смогут следить за ходом проведения операций при помощи видеотрансляции.

В 2019 году в центре урологии пролечено 3 543 пациентов, из них в условиях круглосуточного бюджетного стационара – 2 575 пациента, внебюджетного стационара – 968 пациента.

Показатель выполнения доли высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) от общего числа пролеченных случаев увеличился с 25 % в 2012 году, а в 2019 году на 65%, но по объему финансирования доля ВТМУ увеличилась с 30% 2012 году до 60% в 2019 году.

В структуре урологической патологии наиболее частой патологией остается мочекаменная болезнь, затем доброкачественная гиперплазия предстательной железы и различные аномалии развития мочеполовой системы. Наблюдается значительное снижение длительности лечения больных с вышеперечисленными заболеваниями.

Научный центр разрабатывает инновационные технологии диагностики и лечения заболеваний органов мочеполовой сферы с последующим внедрений их в клиническую практику центра, осуществляет трансфер высоких технологий в регионы республики путем проведения мастер-классов, обучения специалистов в ходе циклов переподготовки и повышения квалификации, а также путем участия специалистов в работе проводимых конференций, пленумов, съездов, телеконференций.

Как отметили в центре урологии, за два последних года в республике достигнута полная укомплектованность врачами урологами-андрологами, из них доля врачей, имеющих квалификационные категории выросла с 84,5 % до 93 % . Увеличилось число коек урологического профиля с 3098 в 2001 году до 3596 в 2018 году.

При этом количество операций уретеропиелопластики, при мочекаменной болезни уретеропиелолитотомия, при новообразованиях почках радикальная и парциальная нефрэктомия, нефропексия при нефроптозе, уретероцистонеостомия при стриктурах мочеточника, перкутанная нефролитотрипсия, ретроградная пиелолитотрипсия, а также их комбинация увеличилось почти в 2 раза (в 2017 году – 1 180, 2018 году – 1 221, за 9 мес. 2019г.- 1 165), благодаря внедрению новых, более эффективных оперативных методов лечения.

Число ВТМУ по технологиям раздела "Лапароскопия" выросло в 3 раза (в 2017 году - 542, 2018 году-562, за 9 мес.2019г.-542), в том числе: эндоскопические - в 2 раза; малоинвазивные экстракорпоральные технологии - в 3 раза; микрохирургические методы - в 2 раза.

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