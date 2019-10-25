В торговом доме Усть-Каменогорска пол покрыли фрагментами надгробных памятников
В администрации ТД "Алем" подтвердили факт.
Фото : yk-news.kz25 октября 2019, 17:31
В социальных сетях распространились фотографии из ТД "Алем". На снимках видно, что при создании мозаичного пола из резаной плитки использованы обломки памятников с портретами усопших, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
В администрации ТД "Алем" подтвердили факт, но переложили ответственность на подрядчика, который выполнял строительные работы и, соответственно, занимался закупом нужных материалов.
- В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ, - поделились в администрации.
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