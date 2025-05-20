В Усть-Каменогорске чуть не сгорел торговый центр

Утром 19 мая скопление пожарных машин наблюдалось возле ТД "DANIEL", сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что очаг возгорания находился в одном из бутиков на втором этаже.

"Сотрудники ПЧ не допустили распространения огня на другие помещения", – добавили в ДЧС.

Из здания спасатели эвакуировали 30 человек. Пострадавших нет.

Ранее в Шымкенте сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома из-за змеи. О своей необычной находке на пульт 112 сообщил хозяин одного из частных жилых домов мегаполиса.