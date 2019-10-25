Солдат убил восьмерых сослуживцев в РФ

В Минобороны РФ предположили, что случившееся могло стать следствием нервного срыва из-за личных проблем.

В Забайкалье военный устроил стрельбу, восемь человек погибли, двое ранены, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу около 18:20 по местному времени.

- При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы <...> открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, — уточнили в Минобороны РФ, добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.

Стрелявшего задержали. В Минобороны РФ предположили, что случившееся могло стать следствием нервного срыва из-за личных проблем.

На место происшествия вылетела комиссия из Москвы.

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