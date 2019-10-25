Больше тонны рогов сайги изъято сотрудниками КНБ

По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5 млрд 664,6 млн тенге.

Оперативно-следственной группой КНБ пресечена деятельность ОПГ и изъято больше тонны рогов сайги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В рамках ужесточения мер по пресечению деятельности браконьерских групп в сентябре-октябре текущего года Комитетом Национальной Безопасности РК проведены следственно-оперативные мероприятия на территориях Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областей, а также в городах Алматы и Шымкент по пресечению деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей на протяжении продолжительного времени незаконный отстрел сайги для дальнейшей перепродажи, транспортировки и вывоза ее рогов контрабандным путем в КНР.

Оперативно-следственной группой в ходе обысков изъято 1 тонна 118 кг (более 3 тыс. особей) рогов сайги. По расчетам специалистов, ущерб государству от незаконной деятельности ОПГ составляет 5 млрд 664,6 млн тенге.

В рамках зарегистрированного ЕРДР по статье 262 часть 2 (участие в организованной преступной группе) и статье 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) Уголовного Кодекса РК задержаны 18 членов преступной группы (все граждане РК), 9 из которых с санкции суда взяты под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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