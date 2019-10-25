Казахстанка стала победительницей Всемирных военных игр
Золотую медаль Ольге Рыпаковой принес прыжок на 14.19 метра.
Фото : Elitar.kz25 октября 2019, 21:10
Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова оформила "золото" на Всемирных военных играх, которые в эти дни проходят в Ухане (Китай), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка стала лучшей в тройном прыжке. Золотую медаль ей принес прыжок на 14.19 метра.
Второе место осталось за итальянкой Оттавией Цестонаро - 13.78.
Третье место у Люсии Хосе Тимы (Доминиканская Республика) - 13.54.
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