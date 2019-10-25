Алматинец в одиночку пробежал по нехоженным местам во всех регионах Казахстана

Александр Габченко по итогам своего годового челленджа поделился с нами интересной информацией.

Бросивший себе вызов алматинский путешественник, непрофессиональный атлет, Александр Габченко успешно выполнил поставленную задачу - совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересеченной местности, по одному в каждом из 14 регионов республики. Крайний забег состоялся в Атырауской области в ландшафтной достопримечательности Аккергешен, передает Zakon.kz.

Александр Габченко по итогам своего годового челленджа поделился с нами интересной информацией. Он пробежал 14 регионов Казахстана за 13 месяцев. В среднем длинна дистанции в каждом регионе составляет 30 км, в среднем бег на каждом этапе длится около 4-х часов. Бегун специально выбирал в каждом регионе такие природные красоты, куда не часто ступает нога человека. Посколько именно этим и отличается трейлраннинг – бег по пересеченной местности.

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Впервые в истории Республики установлен уникальный рекорд, - гражданин Казахстана оббежал всю страну по наиболее прекрасным природным достопримечательностям в формате трейлраннинг. Выбор дистанции зависел от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Забеги проходили в автономном режиме. То есть, воду, питание, одежду, средства связи и навигации я нес на себе при помощи специального бегового снаряжения, - поделился Александр Габченко.

За год реализовано четырнадцать забегов, по одному в каждом регионе Казахстана. Первый из них состоялся 26 сентября 2018 года. 30-километровый маршрут на пересеченной местности преодолен в природном парке Бурабай, Акмолинской области. Второй забег реализован 29 октября прошлого года в уникальном реликтовом бору Аманкарагай, Костанайской области. Третий маршрут преодолен 8 февраля уже этого года по берегу Каспийского моря на полуострове Мангышлак, Мангистауской области. Четвертый- 16 марта по горному массиву Актау природного парка Алтын-Эмель, Алматинской области. В июне реализованы: пятый забег на 35,4 км в горах Кент, Каркаралинского природного парка, Карагандинской области, и шестой, в Баянаульском природном парке Павлодарской области. Седьмой забег принимал горнолесной оазис Имантау, Северо-Казахстанской области. Восьмой этап реализован в июле на Алтае, в Восточно-Казахстанской области, маршрут забега пролегал по хребту Проходной белок. Девятый забег состоялся в августе в диких Песках Баркын, Уилского района Актюбинской области. Десятый этап преодолен в Туркестанской области, по каньону реки Аксу, в горах Таласского Алатау в сентябре. Одиннадцатый забег, также в сентябре, состоялся на дне ушедшего Аральского моря в районе залива Бутакова, Кызылординской области, а 12-й забег в ущелье Мерке Киргизского хребта в Джамбульской области. Тринадцатый этап состоялся 16 октября на реке Урал в Западно-Казахстанской области.

Заключительный, 14-й забег Александр реализовал 23 октября в Атырауской области, выбрав массив геологического обнажения Аккергешен. На преодоление этой красивейшей природной локации ему потребовалось 3 часа и 45 минут, набор высоты 166 м по вертикали

- Известковый массив Аккергешен – необычайная и красивейшая природная локация Атырауской области, очень рад оказаться и бежать здесь, среди этих великолепных пейзажей, финальный этап проекта I Run Kazakhstan. В спортивном плане, было не легко, приобретенная накануне забега травма стопы внесла коррективы в скорость прохождения, тем не менее, маршрут успешно преодолен менее, чем за четыре часа, что я считаю очень приятным результатом, - рассказал бегун-путешественник Александр Габченко.

Ландшафтная достопримечательность Аккергешен расположена в 270 км от города Атырау, в Жылыойском районе, близ города Кульсары. Массив геологического обнажения сформировался в юрский и меловой периоды Мезозойской эры, когда по земле бродили динозавры, а с течением веков эрозия и выветривание создали в известковой породе фантастический ландшафт из башен и бастионов белого цвета. В каньонах Аккергешена встречаются отпечатки и окаменелости вымерших динозавров, морских животных, к примеру, головоногие моллюски - аммониты, времен верхнемеловых отложений.

Местность сильно пересеченная, изрезана каньонами, а главное невероятно красивая, поэтому, прекрасно подошла для реализации 14 этапа Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan.

- Удивительный ландшафт Аккергешена выгляди чрезвычайно привлекательным объектом туризма. Местным властям стоило бы организовать здесь ландшафтный, геологический парк, экскурсионные, прогулочные тропы, возможно, образовательный центр. Но местность эта очень уязвима, поэтому нуждается во внимании и защите. Рекомендую взять Аккергешен под охрану государства. А среди местного населения и гостей необходимо культивировать рачительное отношение к дикой природе" – поделился бегун-путешественник Александр Габченко.

В Атырауской области к проекту I Run Kazakhstan присоединился местный марафонец-любитель Кошербай Ихласов. Даже не смотря на то, что Жылыойский район его малая родина, ему впервые довелось посетить уникальную местность Аккергешен, а тем более пробежать по пересеченной местности.

- Удивительно, что именно благодаря проекту Александра Габченко я смог познакомиться с красотой Аккергешена, по достоинству оценить те роскошные природные возможности, которыми располагает наша область. Эта природная жемчужина великолепно подходит для прогулок, походов и беговых тренировок на свежем воздухе, - рассказал марафонец-любитель, Кошербай Ихласов.

Добавим, что на местах Александру оказывали поддержку местные любители бега. Например, в ходе последнего этапа в Атырауской области это было местное сообщество любителей бега Atyrau Runners.

Альберт Ахметов

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