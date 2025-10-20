#АЭС в Казахстане
Общество

Названы регионы, в которых живут люди с необычным именем Казахстан

удостоверение личности гражданина РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 18:21 Фото: Telegram/stat_gov_kz_official
В Бюро национальной статистики (БНС) сегодня, 20 октября 2025 года, поделились интересной информацией, связанной с необычным именем Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в стране – 28 граждан по имени Казахстан.

"Большинство из них в Карагандинской области – 7 человек, в Акмолинской – 6 человек. В Костанайской области и Астане – по 3 гражданина, в Алматинской и Мангистауской областях и в Шымкенте – по 2 человека. А в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях – по одному гражданину", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.

По данным бюро, из 28 человек – только одна женщина.

"Самому старшему Казахстану 92 года, самому молодому – 25 лет".БНС

9 октября 2025 года в Бюро нацстатистики назвали средние зарплаты в Астане, Алматы и других регионах Казахстана. О том, сколько в среднем зарабатывают казахстанцы, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
