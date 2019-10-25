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В Макгрегора кинули бутылку с желтой жидкостью в Москве

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Фото : Slobodna Dalmacija25 октября 2019, 21:34

Боец смешанных единоборств Коннор Макгрегор едва не пострадал во время встречи с журналистами в московском отеле. Неизвестный мужчина запустил в спортсмена бутылкой.

Видео инцидента появилось в Insatgram. На нем запечатлено, как сосуд пролетел над головой 31-летнего Макгрегора. При этом боец среагировал на бросок и уклонился. На кадрах можно разглядеть, что содержимое бутылки было желтого цвета.

24 октября ирландец провел пресс-конференцию в Москве, рассказав о планах на следующий бой. После этого Макгрегор выступил в эфире российского телевидения, где, в частности, заявил о желании приобрести недвижимость в столице.

Ранее Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве назвал уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова трусом, поскольку россиянин, по словам ирландского спортсмена, "дерется лишь с теми, кого может победить". Затем экс-чемпион обвинил в том же всех жителей республики, после чего возле гостиницы собрались несколько десятков дагестанцев потребовавших, чтобы ирландец ответил за свои слова, а отель был взят под усиленную охрану.

Источник: Lenta.ru


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