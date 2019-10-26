В Северо-Казахстанской области социальный хлеб не подорожает

Цена на социальный хлеб формовой из муки 1 сорта не повысится.

Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области даны разъяснения по поводу цены на социальный хлеб, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

Цена на социальный хлеб формовой из муки 1 сорта не повысится. Для этого приняты следующие меры. В стабилизационный фонд закуплено 3000 тонн муки 1 сорта для производства социального хлеба, которой обеспечиваются 5 пекарен. Ими в месяц производится 390,4 тонны формового хлеба из муки 1 сорта, т.е. 43% от всего объема производства формового хлеба в городе Петропавловске. В месяц в областном центре производится 903 тонны такого хлеба.

Кроме того, Петропавловский хлебокомбинат будет обеспечен пшеницей 3 класса по сниженным ценам для производства социального хлеба "Городской". Цена хлеба социального "Городской" не изменилась и составляет 61 тенге в рознице. Это самая низкая цена по всей республике.

Хлеб из муки 1 сорта, производимый данными предприятиям,и будет реализовываться в 450 торговых точках города, это 65% из общего количества торговых точек, реализующих продовольственные товары.

Таким образом, в общем, зафиксируют действующую цену хлеба из муки 1 сорта до нового урожая на 465,4 тонны (52%) от всего объема производства формового хлеба в городе Петропавловске.

Цена на другие хлебобулочные изделия складывается исходя из рыночных цен на зерно.

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