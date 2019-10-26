Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Северо-Казахстанской области социальный хлеб не подорожает

Цена на социальный хлеб формовой из муки 1 сорта не повысится.

Фото : topkvadrat.ru26 октября 2019, 17:17

Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области даны разъяснения по поводу цены на социальный хлеб, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

Цена на социальный хлеб формовой из муки 1 сорта не повысится. Для этого приняты следующие меры. В стабилизационный фонд закуплено 3000 тонн муки 1 сорта для производства социального хлеба, которой обеспечиваются 5 пекарен. Ими в месяц производится 390,4 тонны формового хлеба из муки 1 сорта, т.е. 43% от всего объема производства формового хлеба в городе Петропавловске. В месяц в областном центре производится 903 тонны такого хлеба.

Кроме того, Петропавловский хлебокомбинат будет обеспечен пшеницей 3 класса по сниженным ценам для производства социального хлеба "Городской". Цена хлеба социального "Городской" не изменилась и составляет 61 тенге в рознице. Это самая низкая цена по всей республике.

Хлеб из муки 1 сорта, производимый данными предприятиям,и будет реализовываться в 450 торговых точках города, это 65% из общего количества торговых точек, реализующих продовольственные товары.

Таким образом, в общем, зафиксируют действующую цену хлеба из муки 1 сорта до нового урожая на 465,4 тонны (52%) от всего объема производства формового хлеба в городе Петропавловске.

Цена на другие хлебобулочные изделия складывается исходя из рыночных цен на зерно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты