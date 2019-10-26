26 человек доставили в полицию - МВД о несанкционированных митингах
В МВД призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.
В МВД рассказали о попытках проведения несанкционированных митингов 26 октября в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве отметили,что несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования.
- На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.
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