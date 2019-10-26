Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

26 человек доставили в полицию - МВД о несанкционированных митингах

В МВД призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

Фото : Pixabay26 октября 2019, 15:28

В МВД рассказали о попытках проведения несанкционированных митингов 26 октября в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве отметили,что несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования.

- На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

В МВД призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты