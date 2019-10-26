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Рядовой расстрелял сослуживцев в России. Названа причина

Восемь человек погибли, двое получили ранения.

Фото : telegram26 октября 2019, 17:01

25 октября в военной части в поселке Горный Забайкальского края РФ рядовой солдат расстрелял личный состав подразделения немедленного реагирования. Восемь человек погибли, двое ранены, передает Zakon.kz.

Рядовой Шамсутдинов, 1999 года рождения, был призван из Татарстана на службу 4 июля 2019 года. Предварительной причиной инцидента называют неуставные отношения. В российском министерстве обороны предположили, что у парня произошел нервный срыв из-за личных проблем.

Шамсутдинов при разряжении оружия присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам.

Погибли начальник расчета, начальник ПНР - командир взвода, два заместителя начальника ПНР, командир группы реагирования, рядовые. Выжили оператор ТСО и один рядовой, они получили ранения в правую руку, живот, затылок по касательной.


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