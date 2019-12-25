У автобуса отлетело колесо на трассе в Акмолинской области

Водителю автобуса помогли акмолинские полицейские.

Ночью 24 декабря на трассе "Нур-Султан - Петропавловск" у пассажирского автобуса во время движения оторвало колесо, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационное агентство "Кокшетау Азия".

Автобус обнаружил экипаж второго взвода роты патрульной полиции.

Кроме водителя, который, является гражданином Республики Узбекистан, в машине находились также двое его напарников. К счастью, пассажиров, в салоне не было.

Полицейские приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автодороги и в течение ночи находились рядом с автобусом.

После того, как запчасти были доставлены, стражи порядка помогли водителям устранить поломку.

Выразив полицейским благодарность, водители продолжили путь.

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