Врачи из Семея выиграли 5 млн тенге в конкурсе среди семейных докторов

Победители – безусловно, те личности, которые очень любят свое дело.

Подведены итоги республиканского конкурса "Наш лучший семейный доктор и его команда" среди врачей общей практики. Церемония награждения состоялась на форуме "ОСМС: Трансформация казахстанской медицины" 24 декабря в Нур-Султане, передает zakon.kz.

6 декабря Фонд социального медицинского страхования объявил о старте республиканского конкурса "Наш лучший семейный доктор и его команда" среди врачей общей практики. Спонсором выступило АО "БанкЦентркредит". В народном голосовании приняли участие 248 тыс. человек.

- Хочу поздравить всех победителей. Ваша работа неоценима. Говоря о внедрении ОСМС, мы всегда подчеркиваем роль первичной медико-санитарной помощи. Благодаря вам обеспечивается связь между народом и медициной. Выражаю признательность Банку Центркредит, который выступил основным спонсором этого конкурса. Очень радостно, что к нему проявили большой интерес все медработники и пациенты, – отметил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов.

В каждой области и городе республиканского значения были названы победители среди врачей городских и сельских медицинских организаций. Определялись они не по количеству полученных голосов, а по набранным баллам.

Обладателем Гран-при конкурса стала команда Айтхожиной Сайры Малгаждаровны из Центра первичной медико-санитарной помощи №12 города Семея Восточно-Казахстанской области. Заместитель председателя правления АО "Банк ЦентрКредит" Тимур Ишмуратов вручил команде чек на 5 млн тенге.

Лучшей среди городских поликлиник и центров семейного здоровья стала команда Садирбековой Нуршат Коишыгариновны из городской поликлиники №13 г. Нур-Султан. Они выиграли 3 млн тенге.

Такого же приза удостоена команда Бимаганбетовой Нуржамал Баяхметовы из Джангельдинской центральной районной больницы Костанайской области, которая победила среди сельских врачей.

В номинации "Лучшая поликлиника / Центр семейного здоровья по разъяснению социального медицинского страхования" выиграла Туркестанская городская поликлиника. Главному врачу Оспановой Жанар Мыктибековне вручили чек на 2,5 млн тенге.

- Сегодня, 24 декабря, впервые в Казахстане избраны лучшие семейные врачи и их команды народным голосованием. Победители – безусловно, те личности, которые очень любят свое дело, они желают, чтобы население было здоровым и сформировало здоровую модель поведения. Семейные врачи заботятся также о том, что пациенты были грамотными в медицине. Мы сейчас переходим к новому формату работы по ОСМС. Могут быть ошибки и проблемы, но без них не будет реформ. А ПМСП – это основа основ, самая трудная сфера в общественном здравоохранении, – подчеркнула председатель правления Асооциации "Primary health care", доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории, международный эксперт по ПМСП Роза Абзалова.

- Становлению семейной медицины в Казахстане в декабре этого года исполнилось 25 лет, – добавил Президент Ассоциации "Primary health care", член-корреспондент Национальной академии наук, профессор, Толебай Рахыпбеков.

Роль врачей общей практики отметила и директора филиала "Ассоциации семейных врачей Казахстана" по г. Нур-Султан, врач высшей категории, PHd, доцент кафедры семейной медицины Гульнара Камалбекова.

Победители поблагодарили Фонд социального медицинского страхования за организованный конкурс и население, которое голосовало за них. Конкурс "Наш лучший семейный доктор" – это своего рода благодарность народа своим врачам и признание на уровне всей республики.

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