Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они обязаны сдавать кассы и выдавать чеки

Кроме того, предъявлены и новые требования к фискальному чеку.

Микро- и малый бизнес с 2020 года освободили от уплаты основного налога по поручению главы государства, но это не освобождает предпринимателей от сдачи кассы и выдачи чеков. Об этом сообщили в Комитет госдоходов, передает zakon.kz.

- Отметим, с нового года бизнесмены должны заменить старую фискальную технику на новую, с функцией передачи данных онлайн. Приказом МФ РК от 16 февраля 2018 года № 206, который утверждает перечень видов деятельности с обязательным применением контрольно-кассовые машины с функцией фиксации или передачи данных, предусмотрен полный переход на ККМ-онлайн до января 2020 года. Кроме того, предъявлены и новые требования к фискальному чеку. Теперь он должен содержать фактический адрес, где используется ККМ, цену товара за единицу, штрих-код с информацией о чеке ККМ, - рассказали в комитете.

Как напомнили в КГД, осталось всего 7 дней до реализации выше указанного приказа как ИП.

Налоговики также рассказали о плюсах в приобретении онлайн ККМ:

- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;

- вы освобождаетесь от налогов и налоговой проверки на целых 3 года.

На сегодняшний день в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ) включены 85 моделей онлайн касс, в том числе 15 моделей работают на мобильных устройствах, которые отвечают всем требованиям законодательства, предъявляемые к ККМ, и являются продуктом отечественных разработчиков.

Налогоплательщики вправе самостоятельно выбирать модель кассы, подходящей им для использования в предпринимательской деятельности (Реестр моделей ККМ, разрешенных к использованию на территории РК - государственный реестр ККМ, размещен на официальном сайте Комитета kgd.gov.kz)

В КГД напомнили, что за несвоевременную постановку на регистрационный учет ККМ онлайн в органах государственных доходов предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения. Частью 2 статьи 284 КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП.

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