Галкин о своей сексуальной ориентации: Это было в Казахстане

Мне пофигу, зачем на такое реагировать.

Юморист и телеведущий Максим Галкин стал новым героем авторского YouTube-шоу "А поговорить?", где и прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает zakon.kz.

По его словам, такого рода слухи сопровождают периодически всю жизнь артиста.

- Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным… В университете был парень, который говорил об этом. Когда началась актерская история, был один случай. В 1998-ом году я ехал в купе с одним пародистом, который не скрывал свою ориентацию. А в соседнем купе ехал другой пародист, который был ужасно завистливый, и он из этого факта, что мы ехали вместе, раздул этот слух. И он до сих пор работает, и до сих пор временами говорит об этом. То есть это пошло от одного человека. Этому я простил, - отметил юморист.

После был эпизод с еще одним человеком, но его уже нет в живых. Я заранее попрошу прощения у вдовы Михаила Задорнова и расскажу правду.

- Это было в Казахстане. И зашел Задорнов в баню. Это был банный комплекс, там было большое джакузи. Я, Сергей Дроботенко и Задорнов сели в джакузи. Вся ситуация была в том, что мы все вместе сидели в джакузи. Пузырьки замечательно поднимались со дна, - смеется Галкин.

Прошло много лет. Галкин и Дроботенко ездили по гастролям и были малоизвестными артистами, поэтому им приходилось экономить.

- Далее на других гастролях, уже в Латвии, так совпало, что нас поселили в один номер. Мы не выбирали. Но, к несчастью, артист, который ехал в купе в 98-ом году, был в той же программе у Задорнова. Он продолжил рассказывать только уже не про того человека, а про Дроботенко, - добавил Галкин.

- И дальше в какой-то момент Задорнов ради красного словца... Я не нашел источник, но как-то его спросили, а вот вы возили... "Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи". И все,- сказал артист.

Он отметил, что позже Задорнов попросил прощения у обоих юмористов. Это было до его болезни.

- Мне пофигу, зачем на такое реагировать, - заключил Максим Галкин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!