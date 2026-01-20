О представителях нетрадиционной сексуальной ориентации высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая высказался о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации.

"Направить молодежь по ложному пути новомодных альтернативных моральных ценностей. Уверен, все поняли, о чем я веду речь. Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения", – сказал Токаев.

По словам президента, в нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный государственным учреждением.

"Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования и моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной государственной позицией по вопросам морали. А позицию государства можно свести к формуле: каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе. Наше государство будет защищать права и свободы всех граждан", – добавил глава государства.

