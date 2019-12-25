Коллекционную монету "Охотник с беркутом" выпустил Нацбанк 

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати.

Национальный Банк Республики Казахстан 25 декабря 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты Á.Qasteev "Búrkitshi" из серии монет "Изобразительное искусство Казахстана" номиналом 500 тенге и коллекционные монеты "I. Jansúgirov. 125 jyl", "S. Seifýllin. 125 jyl", "B. Mailin. 125 jyl", "T. Rysqulov. 125 jyl" из серии "Выдающиеся события и люди" номиналом 100 тенге, сообщает zakon.kz на пресс-службу Нацбанк.

Описание монет "Á.Qasteev "Búrkitshi":

Данная монета продолжает серию монет "Изобразительное искусство Казахстана", призванную популяризировать богатство нашей национальной культуры и раскрыть полный спектр направлений в изобразительном искусстве Казахстана (графика, скульптура, живопись, мозаика и т.д.).

В дизайне монеты использовано изображение картины основоположника казахского изобразительного искусства, Народного художника Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Абылхана Кастеева (14 января 1904 – 2 ноября 1973) "Охотник с беркутом".

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати.

На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне расположен герб Республики Казахстан в обрамлении надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН". В нижней части – номинал монеты, год чеканки и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней – надпись "Á.Qasteev "Búrkitshi" и товарный знак (логотип) Национального Банка. Изображение и надписи выполнены на зеркальной поверхности.

На реверсе монеты расположено изображение картины казахского художника Абылхана Кастеева "Охотник с беркутом".

Технические характеристики: Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, масса – 31,1 гр., диаметр – 35х45 мм, качество изготовления – "proof", тираж – 1 000 штук.

Описание монет "I. Jansúgirov. 125 jyl", "S. Seifýllin. 125 jyl", "B. Mailin. 125 jyl", "T. Rysqulov. 125 jyl":

Данные монеты приурочены к 125-летию со дня рождения выдающихся личностей казахской истории.

Ильяс Джансугуров – классик казахской литературы, поэт. Первый председатель Союза писателей Казахстана.

Сакен Сейфуллин – основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель. Основатель Союза писателей Казахстана.

Беимбет Майлин – казахский писатель, драматург.

Турар Рыскулов – видный политический и государственный деятель.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности надписи "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN". В нижней части надписи "100 TEŃGE" обозначающие номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне стилизованной контурной карты Казахстана размещены портретные изображения, элементы казахской юрты (кереге), надписи "125 JYL" выполненных в виде декора казахской юрты (баскур), надписи "2019", обозначающие год чеканки.

Технические характеристики:

Монеты изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр., диаметр – 31 мм, качество изготовления – "brilliant uncirculated", тираж – 7 000 штук каждого вида.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления "brilliant uncirculated" выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

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