Нацбанк изменил правила рефинансирования проблемных ипотечников

Снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 56 млрд тенге.

Национальный банк утвердил изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов. В частности, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 56 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, передает zakon.kz.

- Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов до 2026 года составит более 40 тысяч. Вторая часть Программы запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл. США) . При этом сумма курсовой разницы (156 млрд тенге) возмещается за счет средств Нацбанка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге, - рассказали в Нацбанке.

По данным финрегулятора, на рефинансирование от валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тыс. заявок, из них 8 840 займов на сумму 78,7 млрд тенге одобрены на рефинансирование.

По итогам анализа реализации Программы Президент РК К. Токаев дал поручение правительству и Национальному банку разработать ряд мер, направленных на поддержку ипотечных заемщиков, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов, относящихся к категории СУСН, а также заемщиков, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам.

- В рамках исполнения данного поручения 23 декабря текущего года правлением Национального банка утверждены изменения и дополнения в Программу. Изменения и дополнения в Программу предоставят банкам право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика, по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов, - рассказали в Нацбанке.

Там отметили, что изменения в Программу позволят охватить поддержкой по данным банков порядка 7 355 заемщиков, относящихся к категории СУСН, c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге в случае, если они испытывают обоснованные трудности с обслуживанием ипотечных займов. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

- Данные меры будут осуществляться в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств и вступят в силу с 1 января 2020 года. Дальнейшая работа с проблемными ипотечными заемщиками, в том числе с категориями граждан, относящихся к СУСН, будет осуществляться в индивидуальном порядке акиматами в рамках созданных по поручению правительства рабочих групп, - отметили в Нацбанке.

Также там сообщили, что работа местных исполнительных органов власти по повышению уровня доходов физических лиц, наряду с изменениями в Программу, в совокупности, позволят создать условия для исполнения заемщиками обязательств по ипотечным займам.

Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 31 декабря 2020 года, заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года.

Нацбанк с 2015 года реализует Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), направленную на сохранение единственного жилья, снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков. На сегодняшний день оказана помощь 28 тыс. заемщикам на сумму 171,4 млрд тенге.

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