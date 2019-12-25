Было честью для меня - Трамп о своем участии в "Один дома–2"
Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе.
Фото : gazeta.ru25 декабря 2019, 10:23
Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме "Один дома–2", передает РИА Новости.
- Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это, - сказал он, общаясь по видеосвязи с военнослужащими из своей резиденции во Флориде.
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, - подсказав ему, как пройти в холл гостиницы.
Весь эпизод длится около 10 секунд.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000308-029bc4e42d6d6acb1d158b2adec062e2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...