Казахстанцы против рекламы сигарет в местах продаж

77.3% родителей поддерживают введение запрета выкладки табачных изделий в местах продаж.

Запрет выкладки табачных изделий пользуется широкой поддержкой населения - 83,9% взрослых казахстанцев положительно относится к полному запрету рекламы табачных изделий согласно глобального опроса взрослого населения (Global Adult Tobacco Survey GATS, 2014), передает zakon.kz.

Более прицельное исследование национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" (апрель-май 2019) среди родителей учеников средних и старших классов (более 500 человек) в школах города Нур-Султан подтвердил, что:

- 77.3% родителей поддерживают введение запрета выкладки табачных изделий в местах продаж;

- 74.9% негативно относятся к тому, что школьники подвергаются воздействию выкладке табачных изделий в местах продаж;

- 68.3% высказались против выкладки табачных изделий в местах продаж в настоящее время;

- 67.4 % убеждены, что выкладка табачных изделий в местах продаж мотивируют детей/подростков на курение сигарет;

- 54.4% родителей ответили, что уровень воздействия табачных изделий в местах продаж на их ребёнка очень важен, а 25.3% ответили что весьма важен.

- Казахстанцы одобряют принятие полного запрета рекламы сигарет в местах продаж. Люди при опросе почти единогласно поддерживали формат запрета на примере скандинавских стран и Австралии, когда витрины находятся в отдаленных секторах при плотно закрытых дверях. Витрины с сигаретами надо закрывать и размещать на нижних этажах, а не на уровне глаз ребенка, как это есть сейчас в Казахстане, где сигареты продаются вместе с жвачками и шоколадками, а ведь это смертельно вредный продукт. Известно, что материалы, освещение, форма и цветовая гамма дизайна витрин с табачными изделиями тщательно продумываются, чтобы привлечь внимание покупателей. Витрины, занимающие почти всю площадь стены и обычно помещаемые позади касс, обеспечивают табачной продукции наибольшую видимость. Это агрессивная реклама привлекает юных потребителей, что надо немедленно прекращать! - считает лидер Коалиции Джамиля Садыкова.

Международный опыт также подтверждает, что запрет выкладки табачных изделий в розничных точках пользуется поддержкой населения:

· Исследование, проведенное в 10 провинциях Канады, показало, что большинство курильщиков (от 55% до 83%) поддерживает удаление витрин с табачными изделиями и что уровень поддержки был выше среди тех, кто намеревался бросить курить.

· В Ирландии до внедрения 58% населения поддержали запрет выкладки и 66% после внедрения.

·В Норвегии более чем 70% некурящих и около 30% курящих поддержали запрет выкладки табачных изделий.

·В Австралии около 49% курящих поддержали запрет выкладки табачных изделий.

· В Великобритании 73% взрослых поддержали удаление витрин с табачными изделиями.

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