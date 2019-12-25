Первый фильм, получивший грант Киноцентра, выходит в прокат

"Каникулы оффлайн-2" выходит во всех кинотеатрах Казахстана 26 декабря.

Одной из задач Государственного центра поддержки национального кино, созданного в марте этого года Постановлением Правительства РК, является оказание финансовой поддержки национальным фильмам. В конце мая был объявлен прием заявок на получение господдержки, поступило 109 заявок. Экспертный совет отобрал из них 60 проектов, представленных затем вниманию Межведомственной комиссии. 28 августа были подведены итоги первого конкурсного отбора, 18 проектов получили одобрение комиссии. В их числе оказался фильм "Каникулы оффлайн-2" (продюсеры Акан Сатаев, Эрнар Курмашев, режиссер Эрнар Курмашев), выходящий в широкий кинопрокат в канун Нового года, передает Zakon.kz.

Добрый семейный фильм "Каникулы оффлайн-2" получил грант в категории "Игровые фильмы, предназначенные для широкой зрительской аудитории". Это продолжение полюбившейся зрителям казахстанской семейной комедии. На этот раз героям фильма Кайрату, Дастану и Болату предстоит выдержать испытание большим бизнесом, дружбой и простыми человеческими ценностями. По сюжету, главный герой Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере "Аулкемп" оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана.

Во второй части актерский состав фильма пополнился замечательной актрисой Динарой Бактыбаевой. На экране вновь появятся уже знакомые многим зрителям Меиргат Амангелдин, Бекзат Елеусизов, Еламан Есентаев, а также Азамат Шаргынов, Магжан Хамит, Арман Джаксыгулов, Зарина Нуржанова, Артур Аскарулы.

Фильм смешной, трогательный и душевный одновременно. Потрясающая игра как взрослых, так и маленьких актеров заставит любого зрителя плакать и смеяться.

- Первая часть "Каникулы оффлайн" стала для создателей фильма настоящей победой. Картина стала одним из рекордсменов проката. Но, главное, мы нашли общий язык с нашими детьми и подростками. Если раньше молодое поколение ждало только голливудские фильмы и мультфильмы, то сейчас они с таким же нетерпением ждут премьеру "Каникулы oффлайн-2". Актеры первой части стали настоящими звездами, многие из них снялись и во второй части. В новом фильме сыграло еще больше талантливых детей. Уверен, что у них большое будущее в кино, - сказал автор идеи и режиссер Эрнар Курмашев.

В октябре Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) объявил новый прием заявок на получение государственной финансовой поддержки в 2020 году по 7 секциям. Было получено 215 заявок, вдвое больше, чем на первый питчинг.

- Активный интерес казахстанских кинематографистов ко второму конкурсу кинопроектов внес корректировки в его организационную часть. В связи с двукратным, в сравнении с предыдущим конкурсом, ростом числа заявок, принято решение провести открытый питчинг (презентацию кинопроектов) в конце января 2020 года, - подчеркнула Председатель Правления ГЦПНК Гульнара Сарсенова.

Напомним, что для практической реализации, принятого в январе текущего года Закона "О кинематографии" при Министерстве культуры и спорта РК был создан Государственный центр поддержки национального кино. Его целью является поддержка национальной кинематографии, обеспечение условий для создания фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация отечественных кинофильмов, а также привлечение инвестиций в сферу кино.

Альберт Ахметов

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