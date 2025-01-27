Казахстанский фильм с Никитой Кологривым выходит в прокат

Спортивная драма казахстанского режиссера Даулета Жумабаева "Арлан: Решающий раунд" порадует зрителей в кинотеатрах уже 30 января 2025 года. Zakon.kz рассказывает, о чем эта лента и почему ее не стоит пропускать.

В центре сюжета – молодой боксер и просто хороший парень Арлан, убедительно сыгранный нашим соотечественником Еркебуланом Тохтаром (известен по проектам "Научи меня жить", "Бітпейтін той", "Бишарашки", "Бойдақ күйеу"). Арлан грезит об Олимпиаде, но его погоню за блеском олимпийских наград прерывает трагическая новость об ухудшении состояния больного братика. Без дорогостоящего лечения мальчишка "протянет" год-полтора, оттого главному герою приходится наступить на горло своей мечте и принципам – и согласиться на участие в подпольных кулачных боях.

Параллельно развивается линия Алины (Арелана Амангелді) – пианистки и романтического интереса Арлана. Молодые люди, хоть и кажутся совершенно разными – она подающая надежды ученица консерватории, он суровый спортсмен – на деле очень похожи. Оба загнаны в ловушку непреодолимых обстоятельств и чужих ожиданий. Лишь встретив боксера, Алина наконец признается себе: фортепиано выбрала для нее строгая мать, сама девушка хотела бы петь.

Меж тем "настоящий батыр и достойный сын своего народа" вступает на залитый кровью бойцов путь подпольных соревнований. И чтобы выиграть главный приз, ему придется встретиться с непобедимым Никитой Адаем (Никита Кологривый).

Кстати, сам Кологривый, уже знакомый широкой публике по проектам "Слово пацана: Кровь на асфальте", "Майор Гром", "По щучьему велению", "Последний богатырь: Наследие" обратился к казахстанцам:

"С вами актер театра и кино Никита Кологривый. И я с радостью приглашаю вас на премьеру нашего фильма "Арлан: Решающий раунд" во всех кинотеатрах страны 30 января. Приходите, дорогие друзья, мы старались, очень много проделали работы. И вместе с моими друзьями из Казахстана сделали очень крутое кино. Ждем вас!".

Лента явно придется по душе любителям нетленной классики вроде "Рокки", "Крида" и "Левши".

А уж звездный каст говорит сам за себя – на ролях второго плана здесь можно заметить Улана Кайраласова (участник коллектива и линейный продюсер творческого объединения "Ирина Кайратовна"), Мансура Серикова ("5:32", "Дос-Мукасан"), Асана Мажита ("Тараз", "Оралман из Санкт-Петербурга", "Весь мир у нас под ногами", "Талан", "Неделимое", "Самая красивая девушка", "Дочь ветра"), Куата Хамитова ("Миссия выполнима", "Мальчик на побегушках", "Тимучин"), Гульшат Тутову ("Вдвоем с отцом", "Биржан сал", "Аманат", "Золушка Зауре"), Алдабека Шалбаева ("Дорога к матери", "Дәстүр. Проклятие невесты"), Ирину Ажмухамедову ("Балкон", "Перекресток", "25-й километр", "Сваты | Құдалар", "Боксер").