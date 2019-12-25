Что изменится в социальной сфере в 2020 году, рассказал Сапарбаев

Так, пенсии 2,2 млн казахстанцев индексируют на 7%, государственные пособия - на 5%.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал на пресс-конференции о том, что изменится в социальной сфере и приоритетных задачах на 2020 год, передает zakon.kz.

Бердибек Сапарбаев отметил, что по поручению главы государства члены правительства встретились с жителями всех регионов страны, в том числе в районных центрах и отдаленных селах. Всего было проведено более 500 встреч, от граждан поступило 70 предложений, даны ответы и разъяснения на 2500 озвученных вопросов.

Говоря о повышении доходов населения, вице-премьер отметил, что в предстоящем году заработная плата 500 тыс. учителей увеличится на 25%, 215 тыс. врачей и медсестер на 30% и 20% соответственно. Повышение зарплаты на 30% коснется 34 тыс. работников культуры, искусства и архивов, а также 25 тыс. социальных работников.

Пенсии 2,2 млн казахстанцев индексируют на 7%, государственные пособия - на 5%. Пособия для 132 тыс. получателей трех видов соцвыплат из ГФСС увеличатся не менее чем на 30%.

По его словам, в уходящем году в рамках госпрограммы "Енбек" мерами содействия занятости и развития предпринимательства охвачены 623 тыс. человек, в том числе трудоустроено 416 тыс. человек, обучено 131 тыс. человек, выдано 46 тыс. грантов и микрокредитов, переселено с юга на север 9 тыс. человек. На эти цели направлено 176 млрд. тенге.

Со следующего года госпрограмму "Енбек" ожидают изменения. Так, краткосрочное профобучение будет проводиться по заявкам работодателей, будут внедрены новые механизмы «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», в регионы выбытия переселенцев включен город Алматы, а приема – Акмолинская и Карагандинская области.

Облегчить условия микрокредитования планируется для многодетных и малообеспеченных семей в целях стимулирования их предпринимательской активности. В частности, ожидается снижение ставки с 6% до 4% годовых, увеличение сроков выдачи микрокредитов с 5 до 7 лет.

В рамках соцзащиты лиц с инвалидностью в текущем году на выплату пособий и обеспечение техсредствами реабилитации из бюджета направлено 400 млрд тенге. Также был принят и реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов до 2025 года.

Как отметил Сапарбаев, особое внимание уделяется вопросам реабилитации.

Так, в 2020 году начнется строительство реабилитационных центров в городах Нур-Султане, Кокшетау и Алматы. Прорабатывается вопрос развития сети реабилитационных центров в рамках ГЧП и через средства ГФСС. В пилотном режиме функционирует Портал социальных услуг, который позволит лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации.

Утвержден перечень заболеваний, по которым инвалидность будет устанавливаться на 5 лет, формируется Дорожная карта комплексной помощи детям с инвалидностью, будет усилен мониторинг соблюдения работодателями квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью.

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