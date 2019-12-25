Среди кандидатов были граждане Казахстана, которые в настоящее время трудятся за границей.

Более 300 молодых казахстанцев зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщила на брифинге в СЦК председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент zakon.kz.

- Отбор претендентов проводился в 6 этапов. Для участия в отборе в резерв первоначальную регистрацию прошли 13 212 человек, из которых 7 312 полностью завершили этап регистрации. Среди них 46 граждан Казахстана, которые в настоящее время трудятся за границей, — сказала Жаилганова.

В целом, по ее словам, кандидатам необходимо было пройти через шесть различных этапов, среди которых тестирование способностей, собеседование участников, презентация своих проектов и другие задания.

- Совокупность предыдущих этапов отбора позволила нам увидеть подробный профайл резервистов, их способности, навыки, потенциал и по итогам экспертной комиссии на финальный этап были допущены 330 потенциальных резервистов. По итогам заседания национальной комиссии 300 кандидатов зачислены в президентский молодежный кадровый резерв, — сообщила глава госслужбы Агентства.

Она добавила, что при формировании списка резервистов члены комиссии исходили из позиции кто из кандидатов сможет в будущем максимально раскрыть свой потенциал, насколько инновационные их подходы и идеи в той или иной отрасли, учитывалась их ценностная ориентация.

Отмечается, что в список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Передовое зарубежное образование имеют 58% кандидатов, 42%– выпускники казахстанских вузов. Степень доктора наук имеют 6 человек, 204 - имеют степень магистра.

Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях, представляющих различные сектора экономики.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!