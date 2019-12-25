Появилось видео спасения девушки от суицида в Павлодаре 

Она хотела прыгнуть с моста.

В Павлодарской области девушка пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с мужем, сообщает zakon.kz.

- 25 декабря на КПП "Иртыш", инспектор роты патрульной полиции УП Павлодара старший лейтенант полиции Арман Жумалинов обратил внимание на стоящую на мосту автомашину. Подъехав ближе, он увидел девушку, находящуюся за перилами моста, которая пыталась прыгнуть в воду. Видно было, что холод перехватывал ее руки и она могла в любую минуту упасть вниз. Не теряя драгоценных секунд, полицейский подхватил плачущую девушку и посадил в машину. Девушка находилась в очень подавленном состоянии, - говорится в сообщении.

По информации полиции, на такой опрометчивый шаг, девушку подтолкнула ссора с супругом. У девушки двое маленьких детей.

- Я действовал быстро, на какие-то раздумья у меня не было времени. Так бы поступил каждый - вспоминает полицейский.

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