Механизмы сотрудничества прописаны в Конвенции.

Страны ШОС будут совместно бороться с экстремизмом. Ранее представители стран-участниц составили соответствующую Конвенцию. 25 декабря в ходе пленарного заседания депутаты обсуждали возможность ратификации этого документа, сообщает корреспондент zakon.kz.

- Цель конвенции – повышение эффективности взаимодействия государств-участников ШОС в сфере противодействия экстремизму. Основанием к разработке конвенции стали итоги анализа информации компетентных органов ШОС о необходимости совершенствования нормативной базы функционирования региональной антитеррористической структуры, организации в сфере противодействия экстремизму, - рассказал депутатам заместитель председателя комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков.

В частности, по его словам, конвенция впервые на международном уровне закрепляет понятие "экстремизма" как деструктивного явления, определяет его содержание и основные формы экстремистской деятельности, подлежащей криминализации.

- Конвенция формирует механизмы взаимодействия государств-членов ШОС в сфере предупредительно-профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, оказания правовой помощи и способствует унификации законодательств сторон. Реализация конвенции позволит усилить пограничное сотрудничество с государствами-участниками по предотвращению проникновения членов экстремистских организаций на территорию стран ШОС, повысить эффективность взаимодействия с соответствующими международными региональными организациями в разработке осуществления мер по противодействию экстремизму, усилить контрпропагандистскую работу, в том числе в СМИ, сети интернет, повысить эффективность мониторинга СМИ и сети интернет в целях своевременного выявления и пресечения распространения экстремистской идеологии, - также подчеркнул зампред КНБ.

Вместе с тем он проинформировал, что в рамках региональной антитеррористической структуры пограничные службы уже обеспечивают взаимодействие на постоянной основе. Экспертная группа пограничных служб ежеквартально собирается и выносит необходимые решения, а руководители ведомств проводят встречи два раза в год.

- Сотрудники нашей пограничной службы поймали и депортировали десять иностранцев, которые находились в розыске. Также организуется оперативная розыскная работа, и в ходе этой работы мы в 2019 году задержали 31 иностранца. Это все, кто имеют отношение к экстремизму и терроризму. Их выдворили, вернули в свою страну, - сообщил Билисбеков.

Депутаты мажилиса проект закона одобрили.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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