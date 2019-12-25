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Назначен заместитель министра иностранных дел

Им стал Маргулан Баймухан.

Фото : МИД РК25 декабря 2019, 12:03

Токаев назначил заместителя министра иностранных дел, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Распоряжением главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Указом главы государства он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Польше.

Баймухан Маргулан Бакытулы родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области.

Окончил Политехнический Институт и Краковский Экономический Университет в Польше, а также Академию государственного управления при Президенте РК, Дипломатическую Академию и Польский Институт Международных Отношений, Краковский Экономический Университет и Ванкуверский Университет в Канаде.

С 1999 года работает в Министерстве иностранных дел РК. Начав с должности атташе, III секретаря Департамента международного экономического сотрудничества и заняв к 2013 году пост Заместителя Председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования.

7 июня 2017 года Указом главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша.

Владеет английским, польским, немецким, казахским и русским языками.


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