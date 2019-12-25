Голый мужчина палкой отбивался от полицейских в теплой остановке в Нур-Султане

Он недавно освободился из мест лишения свободы.

Нарушитель, пытавшийся повредить теплую остановку, задержан полицейскими, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

25 декабря в 3.03 на пульт 102 поступило сообщение от жителя города о том, что мужчина пытается повредить теплую остановку по ул. Бейбитшилик.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, увидели мужчину, который снял с себя одежду и пытается повредить помещение теплой остановки. При задержании он оказал полицейским активное сопротивление, угрожая частью деревянной скамьи. В считанные минуты сотрудники полиции обезвредили преступника.

- В настоящее время установлено, что задержанный – Артем Беленький 1975 г.р. ранее неоднократно судим за совершение грабежей и краж, на момент задержания находился в нетрезвом состоянии. Данный гражданин недавно освободился из мест лишения свободы. В столицы постоянного места жительства не имеет. Кроме того, подозревается в совершение кражи. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 293 УК РК (хулиганство). Задержанный водворен в Изолятор временного содержания Департамента полиции г. Нур-Султана, - сообщили в полиции.

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