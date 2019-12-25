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Районный суд Алматы обратился в Конституционный Совет РК

Правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный Совет свои заключения (пункт 5-2 Регламента Совета).

Фото : pixabay.com25 декабря 2019, 15:15

Представление Алатауского районного суда Алматы принято к производству Конституционным Советом РК, передает Zakon.kz.

Конституционным Советом 24 декабря 2019 года принято к производству представление Алатауского районного суда города Алматы о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях".

В обращении суда поднимаются вопросы обеспечения жилищных прав граждан.

Согласно Конституционному закону "О Конституционном Совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором упомянутое представление будет рассмотрено по существу. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Конституции Республики Казахстан Конституционный Совет выносит свое решение в течение месяца со дня поступления обращения.

Правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный Совет свои заключения (пункт 5-2 Регламента Совета).




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