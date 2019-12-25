Курс доллара упал ниже 379 тенге

Средневзвешенный курс доллара составил 378,84 тенге (-2,60).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,84 тенге (-2,60).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1441 тенге (+0,0107), объем торгов 70 млн рублей.

В обменниках доллар покупают/продают по 378,3-379,9 тенге, евро - 420,7-422,7 тенге, рос.рубля - 6,14-6,19 тенге.

Почему текущее укрепление тенге является довольно ограниченным в сопоставлении с теми макропроцессами, которые сейчас происходят как внутри, так и вне экономики Казахстана, и сколько на самом деле должен стоить доллар, рассуждал эксперт Олжас Тулеуов.

"При этом подобная динамика тенге полностью нивелирует и даже делает несостоятельными все прогнозы различных фейсбук-аналитиков, инстаблогеров, хайпожоров и просто обозревателей и "экспертов с большой дороги" о неминуемом девальвационном Армагеддоне, который должен был случиться по их предсказаниям во второй половине года, как только пройдут выборы президента. Но, как мы и ожидали, это все было лишь слабо аргументированным манипулированием низким уровнем доверия общества к политике и действиям Нацбанка", – написал автор в своем телеграм-канале.

В свою очередь, накануне по итогам торгов февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,81 до $67,20 за баррель, что является максимальной отметкой за последние три месяца. Февральские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI повысились в цене на $0,59 до $61,11 за баррель.

Большинство экспертов сошлись на том, что цена на нефть эталонной марки Brent, достигнув почти в $68 за баррель, «после рождественских каникул может с этого уровня скакнуть вверх примерно на доллар», если только не появится неожиданного негатива.

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