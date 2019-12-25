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Убийство военнослужащего расследуют полицейские Алматинской области

Ход расследования взят на контроль Министерства внутренних дел.

Фото : mir24.tv25 декабря 2019, 15:24

Полицейские Алматинской области активно работают над раскрытием убийства 36-летнего военнослужащего одной из местных воинских частей, тело которого обнаружено в микрорайоне Каратал Талдыкоргана, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

- Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 99 УК РК "Убийство". Созданной оперативно-следственной группой из числа опытных сотрудников полиции принимаются меры по раскрытию данного преступления. Ход расследования взят на контроль Министерства внутренних дел, – сообщили в пресс-службе областного ДП.


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