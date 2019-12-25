Любовный гороскоп на 2020 год: Встретите ли вы свою вторую половинку

Год перемен, и ваша интуиция подскажет, как правильно поступить в решении своих амурных вопросов.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год от таролога Анны Кибишевой.

Овен

Непростой год для Овнов в личной жизни. Семейным людям придется постоянно доказывать свою точку зрения, выяснять отношения между супругами, детьми и родителями. Но это, как говорится, мелочи жизни, поскольку все недомолвки разрешимы и несерьезны. Они не приведут ни к разрыву, ни к разводу. Совет карт: меньше эмоций, лучше направить свой огонь в сексуальную сферу, по крайней мере никто не пострадает. Свободные Овны могут встретить свою половинку в 2020 году, при условии, что сами проявят настойчивость и инициативу. Под лежачий камень вода не течет.

Телец

Тельцы – люди приземленные и основательные, поэтому вокруг их любовных отношений всегда решаются материальные вопросы. Новый год сулит им как стабильное пополнение денежных средств, рост, изобилие, так и большие траты. Не исключено, что ради своей любви или совместно с ней Тельцы возьмут кредит. В любом случае деньги пойдут на пользу вашим амурным делам. Свободные Тельцы продолжат наслаждаться жизнью соло, поскольку год не располагает к новым встречам и многообещающим романам.

Близнецы

Холостым Близнецам стоит отправиться в путешествие в поисках своего истинного партнера. Если вы уже в браке, то стоит задуматься над увеличением численности семейства. Если ребенок родится у вас в этом году, то он будет здоров и счастлив. И неважно, что год високосный. В конце 2020-го возможны некоторые разочарования и недопонимания в доме, но они легко решатся, если вовремя ретироваться и остыть, а потом приступить к работе над ошибками. Главное – не бояться их признавать.

Раки

Карты не советуют заводить серьезные отношения или углубляться в них. Этот год вы должны посвятить себе. Вы наконец-то поймете что-то очень важное, сломаете рамки, вздохнете легко. 2020-й – это переходный период, будет трясти, поэтому не стоит нагружать себя еще и странными отношениями, которые не принесут желаемых плодов. Семейные Раки должны будут крепко задуматься над сменой формата существующего союза, нужно что-то менять, развиваться, двигаться дальше. Вы сделаете это вместе либо по отдельности.

Львы

У семейных Львов намечается пополнение в семье. Этот ребенок будет долгожданным и любимым. Если вы сомневаетесь и никак не можете решиться на изменение своей жизни, пришел счастливый момент, упускать его нельзя. Свободные Львы наконец-то встретят свою вторую половину, путь поисков и вечных скитаний закончится. Поздравляю. Вселенная решила, что с вас хватит уроков, вы усвоили пройденный материал и теперь заслужили настоящую любовь.

Но карты предупреждают, что встреча с партнером произойдет неожиданно, роман будет развиваться стремительно и отвертеться от серьезных отношений уже не получится.

Девы

Личное счастье стучится в дверь. Вы засиделись, и пришло время менять свой социальный статус. На пороге вас встречает новая любовь и новые отношения. Есть вариант, что вы испугаетесь перемен и замкнетесь в себе. Что ж, ваше право. Но не думайте, что если бесконечно сидеть в ожидании любви и доставать разборчивостью себя и окружающих, то ваша жизнь изменится. Отбросьте страхи, прошлый негативный опыт и боль потерь, они уже не вернутся. Начните жизнь с чистого листа, не упустите свой шанс стать счастливыми. То же самое касается и семейных Дев. Пришло время либо сменить партнера, либо устроить маленькую революцию в отдельно взятых отношениях.

Весы

Бесконечно насыщенный год. Если вы уже нашли своего человека и единомышленника, то в 2020 году вы наконец-то достигнете совместных результатов. Конечно, придется жертвовать свободой, деньгами и, самое главное, своим мировоззрением. Наступает время, когда придется сломать устои, выйти за рамки, иначе посмотреть на ваши отношения и жизнь. Любовь будет очень сильно завязана на деньгах, которые вы заработаете совместно. Свободные Весы начнут новый роман и будут наслаждаться страстями, приключениями и счастьем. Вперед!

Скорпионы

Карты дают совет перестать страдать, впадать в депрессии и разочарования. Это пустое, ни в коем случае нельзя тратить на это время. Перед вами открыты двери. Если надоели прежние отношения, бросайте и уходите. 2020 год – время перспектив и надежд. Если хотите создать семью, найти партнера и устроить личную жизнь, займитесь собой. Ведь пока вы не нашли себя, о встрече с истинным счастьем не может идти и речи. Как только вы обретете свой и сугубо свой внутренний смысл, встреча произойдет. И кстати, нынче – самое время праздновать свадьбы, решайтесь уже.

Стрельцы

Обратите внимание на человека из прошлого. Возможно, судьба дает вам шанс взглянуть на человека спустя годы. Так или иначе, в этом году вы обретете семейное счастье, если пока находились в гордом одиночестве. Семейным Стрельцам совет такой: расставьте приоритеты в личных отношениях, определитесь с супругой или супругом, каковы ваши общие цели на год. Они обязательно должны быть. Тогда вы сможете приобрести жилье, выгодно вложить деньги или наконец побывать в стране, о которой мечтали всю жизнь.

Козероги

Козероги со штампом в паспорте задумаются о детях. Кто-то первый раз в жизни, кто-то второй. Прекрасный год для беременности, вынашивания и родов. Тут главное решиться и отступать будет некуда. С точки зрения финансов, год тоже принесет изобилие и уверенность в завтрашнем дне. Холостые Козероги останутся на свободе, наслаждаясь собой и жизнью. Вы находитесь в гармоничном спокойном состоянии и покидать свою тихую гавань не спешите. Учитесь, зарабатывайте деньги, путешествуйте, учите языки, влюбиться вы всегда успеете.

Водолеи

Год перемен, и ваша интуиция подскажет, как правильно поступить в решении своих амурных вопросов. Если собрались вступить в брак, то дерзайте, время подходит для смены социального статуса. 2020 год для вас запомнится полнотой чувств и уроками, которые вы пока не прошли. Но они будут безболезненными, внутри заживают раны от прошлых потрясений, и вы выздоравливайте. Интересный год, он принесет новую волну событий, наполнит мечтами и покажет большие возможности.

Рыбы

Нынче жизнь поставит вас перед выбором. Вы лениво коротаете свои дни, молча перед телевизором с баночкой пива или решаетесь обзавестись семьей. Год противоречивый и сложный. Вы осознанно и собственноручно пытаетесь закрыть новые двери, к которым пришли. Не нужно сидеть на ступеньках и рыдать, не стоит кричать, чтобы кто-то вам их открыл. Возьмитесь за ручку и просто потяните на себя. Вуаля! Прочь страхи и сомнения, пора просыпаться. Для семейных Рыб год подходит для рождения детей и обустройства быта. Нынче любое ваше, даже самое крупное приобретение будет выгодным и вам по силам.

Источник: progorod43.ru

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