Как будут следить за безопасностью детей в школах Казахстана

Поправки в законопроекте направлены на увеличение сроков наказания лиц, совершивших преступление при выполнении служебных обязанностей; исключение права на примирение и перевода из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких преступлений.

Как ужесточат контроль за безопасностью учащихся в школах, рассказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос Ирины Унжаковой, передает zakon.kz.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении Парламента РК находится проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства", который предусматривает меры ужесточения ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей.

- Поправки в законопроекте направлены на увеличение сроков наказания лиц, совершивших преступление при выполнении служебных обязанностей; исключение права на примирение и перевода из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких преступлений; проведение принудительной химической кастрации лиц за подобные преступления, независимо от их психического состояния, - пояснил премьер-министр.

Он также перечислил комплекс мер, которые прорабатываются:

- обеспечение организаций образования теплыми туалетами с учетом наличия локальных очистных сооружений, ограждениями территории организаций образования;

- оснащение до 1 сентября 2020 года всех организаций образования системами видеонаблюдения и их вывод на центр оперативного управления органов внутренних дел;

- включение в правила внутреннего распорядка и в уставы организаций 2 образования порядка пребывания посторонних лиц в зданиях и на территории организаций образования, а также закреплению ответственности персонала школы за обеспечение безопасности детей;

- укомплектование школ инспекторами по делам несовершеннолетних;

- введение до 1 марта 2020 года специализированной службы охраны в организациях образования, расположенных в крупных городах. Также дополнительные меры по обеспечению безопасности детей будут предусмотрены в рамках Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка и противодействию бытовому насилию, решению вопросов суицидальности среди подростков.

- В целом, вопросы обеспечения безопасности детей находятся на особом контроле Правительства Республики Казахстан, - подчеркнул Мамин.

Ранее сообщалось, что на территории одной из школ в дневное время в уличном туалете изнасиловали 12-летнюю ученицу седьмого класса. Подозреваемый достаточно долго ходил вокруг школы и во дворе, но на него никто не обратил внимания.



После этого случая на имя главы правительства поступил депутатский запрос от имени членов фракции партии Nur Otan. По их мнению, необходимо обеспечить все школы туалетами внутри зданий и ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!