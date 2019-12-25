Экстрасенс Бахыт Жуматова рассказала, что ждет Казахстан в 2020 году

2020-й год – високосный, в связи с этим экстрасенс видит большой урожай зерна, развитие скотоводства. Но те, кто не работает, будут голодными.

Наступающий 2020 год по восточному гороскопу пройдет под знаком Белой Металлической Мыши или Крысы. Астрологи в один голос уверяют, что для трудоголиков предстоящий год будет замечательным, а ленивцам не сулит ничего хорошего. А каким видит ближайшие 12 месяцев экстрасенсы? Корреспондент Zakon.kz поговорил с финалисткой 7 сезона российского телепроекта "Битва экстрасенсов", одной из сильнейших среди экстрасенсов Казахстана и России Бахыт Жуматовой.

Она видит, что в целом год будет благоприятным, но есть свои очень важные нюансы, о которых не стоит забывать.

- 2020-й год, он как палач, то есть, каждый будет получать то, что он заслужил своими поступками, по карме. Допустим, если убил, его тоже убьют, это год палача, - отметила она.

2020-й год – високосный, в связи с этим экстрасенс видит большой урожай зерна, развитие скотоводства. Но те, кто не работает, будут голодными.

В жизни Казахстана она ожидает развитие по многим отраслям, теплые отношения со всеми странами мира, развитие перевозок.

- Очень много будет строительства, заканчивать будут объекты. Очередные выборы будут у нас, в политическом плане какие-то новые политологи появятся, политики будут интересные, молодые, кстати, а чтобы война была, я этого не вижу. До 2024 года можно спать спокойно. Вернем богатство нашему казахскому языку, который мы с детства знали, будет очень много работы у переводчиков, лингвистов, филологов, - сказала экстрасенс.

Кроме того, Бахыт Жуматова видит большое количество туристов на Алаколе, на Балхаше, Каспийском море, в других местах, где есть целебные источники.

Говоря о мировых событиях, Бахыт Жуматова видит смену президентов во многих странах мира, а в Казахстане – продолжение кадровых перестановок на местах.

- Будет очень много наводнений, пожаров, катаклизмов, дожди и так далее, очень много землетрясений, на востоке будет у нас, в основном на Алтае. Меня беспокоит, конечно, Таджикистан. Кыргызстан, Узбекистан, есть угроза со стороны экстремистов, - считает Бахыт Жуматова.

Музыкальный и спортивный мир, культура, мода. По словам экстрасенса, будет расти культура общения.

- Байконур будет развиваться. Не пойму пока, где, но у нас будет новая зона для полетов, я так думаю, Семей, скорее всего, там что-то новое будет. Очень много будет японцев. В моем детстве было очень много японских тарелок, потом все взял Китай, и вот, приходит опять на рынок Япония, будет много японских товаров, техники и сравнительно недорого, что интересно, - сказала Жуматова.

Также она видит, что в Алматы по-прежнему будет оставаться культурным, спортивным, финансовым центром страны, жизнь здесь будет кипеть.

Альберт Ахметов

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