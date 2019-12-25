Антикоррупционная служба призывает госслужащих не принимать подарки

За это предусмотрена ответственность в виде адмнаказания.

Согласно требованиям закона "О государственной службе Республики Казахстан" государственным служащим запрещается получать подарки или услуги в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций. Об этом напомнили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области, передает zakon.kz.

- Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд территориального подразделения Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК, - напомнили в Антикоррупционной службе.

В департаменте провели мониторинг по добровольно сданным подаркам государственными служащими.

Так, в 2019 году в Атырауской области в специальный государственный фонд сданы 25 подарков, оценочная стоимость которых составила 320 485 тенге. Из них продано 22 подарка на сумму 69 547 тенге. В основном госслужащим дарят подарки в виде сувениров ("Асык", "Орел", "Лошадь", "Тарелка", "Самурай", "Тигр", "Яйцо", "Человек", герб.Уральска), алкогольных напитков и сладостей (вино, виски, оливки с корнишонами, шоколад "Мерси") и картин (Печать Хаджи Ахмет Яссави). По данным фактам Департаментом составлен акт.

- В связи с изложенным Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области предупреждает всех государственных служащих о запрете принятия подарков согласно закону "О государственной службе Республики Казахстан". Согласно его строгим требованиям лицам, предоставившим и получившим подарки, предусмотрена соответствующая ответственность, - отметили в ведомстве.

Так, ст.677 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" ( Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния – влечет штраф в размере 600 месячных расчетных показателей.

Вместе с тем лицам, предоставившим подарок, тоже предусмотрена ответственность – влечет штраф в размере 200 МРП.

- В связи с вышеизложенным, призываем всех государственных служащих не принимать подарков, а физических лиц их не дарить, - заключили в департаменте.

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