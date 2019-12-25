Изнасилование в "Тальго": проводники получили по пять лет тюрьмы
Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов проведут за решеткой пять лет каждый.
Приговор по резонансному делу огласили сегодня, 25 декабря, в костанайском городском суде № 2, передает корреспондент Baigenews.kz.
- Признать Жетеса Умбеталиева и Колканията Курманиязова виновными и назначить им по пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, - зачитал приговор судья Жасулан Достияров.
После оглашения приговора родственники осужденных устроили скандал в зале суда. Они кричали, что решение суда несправедливое и доказательств вины нет.
Напомним, 35-летнюю жительницу Актюбинской области изнасиловали двое проводников поезда "Тулпар-Тальго" в сентябре 2018 года. Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов были признаны виновными и в июле 2019 года приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Потерпевшая рассказала о том, что ей предлагали деньги за молчание, но она намерена добиться справедливого наказания для преступников, поэтому обжаловала приговор.
Костанайский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на доследование, при этом обратив внимание на многочисленные нарушения процессуального законодательства.
Между тем руководство и сотрудники АО "НК "КТЖ" осудили действия проводников поезда "Тулпар-Тальго" и обратились к генеральному прокурору РК с просьбой ужесточить наказание преступникам.
Первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов принес извинения от себя и от лица компании за случай изнасилования пассажирки поездка проводниками "Тальго".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!