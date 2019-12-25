Изнасилование в "Тальго": проводники получили по пять лет тюрьмы

Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов проведут за решеткой пять лет каждый.

Приговор по резонансному делу огласили сегодня, 25 декабря, в костанайском городском суде № 2, передает корреспондент Baigenews.kz.

- Признать Жетеса Умбеталиева и Колканията Курманиязова виновными и назначить им по пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, - зачитал приговор судья Жасулан Достияров.

После оглашения приговора родственники осужденных устроили скандал в зале суда. Они кричали, что решение суда несправедливое и доказательств вины нет.

Напомним, 35-летнюю жительницу Актюбинской области изнасиловали двое проводников поезда "Тулпар-Тальго" в сентябре 2018 года. Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов были признаны виновными и в июле 2019 года приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Потерпевшая рассказала о том, что ей предлагали деньги за молчание, но она намерена добиться справедливого наказания для преступников, поэтому обжаловала приговор.

Костанайский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на доследование, при этом обратив внимание на многочисленные нарушения процессуального законодательства.

Между тем руководство и сотрудники АО "НК "КТЖ" осудили действия проводников поезда "Тулпар-Тальго" и обратились к генеральному прокурору РК с просьбой ужесточить наказание преступникам.

Первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов принес извинения от себя и от лица компании за случай изнасилования пассажирки поездка проводниками "Тальго".

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