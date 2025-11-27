Пять лет тюрьмы за гибель пяти человек получил казахстанский водитель
В Караганде на пять лет колонии минимальной безопасности осудили водителя, по вине которого в ДТП погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.
Жуткая авария произошла ночью 15 сентября по дороге из Каркаралинска в Караганду. 33-летний подсудимый взял попутчиков семью из пяти человек. Мужчина был уверен, что знает дорогу и поэтому уверенно пошел на обгон двух грузовиков, передает "Седьмой канал".
Уже во время маневра, он увидел на встречной Changan и влетел в него. Все произошло на подъеме, где действовал знак "Обгон запрещен".
В результате этого ДТП на месте погибли трое пассажиров из машины Ford и двое из Changan. Оказалось, что в ней тоже ехала семья. Также тяжелые травмы получили двое детей.
Водителя осудили на пять лет колонии минимальной безопасности. Известно, что он признал вину и во всем раскаялся.
25 ноября шесть человек погибли в ДТП близ Алматы.
