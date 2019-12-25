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Когда и где в Шымкенте появится свой "Диснейленд"

По словам градоначальника, для инвесторов сумма в 20 млрд тенге оказалась неподъемной.

Фото : pixabay.com25 декабря 2019, 17:36

Аким Шымкента Ерлан Айтаханов сказал, что вопрос со строительством городского «Диснейленда» затянулась из-за поиска со-инвестора, передает корреспондент zakon.kz.

- "Диснейленд". Мы со своей стороны определили место. Вдоль реки Бадам. Сумма большая - около 20 млрд тенге. Встречались с инвесторами из Сингапура, они сейчас в поисках со-инвестора. Для них это большие деньги. Думаю в следующем году мы решим вопрос, — сообщил Айтаханов.

27 ноября 2018 года ныне экс-аким Габидулла Абдрахимов также на брифинге в СЦК сообщал, что в 2019 году начнется строительство парка развлечений "Диснейлэнд" на берегу Бадамского водохранилища.

Водохранилище расположено в 17 километрах от Шымкента. Парк развлечений будет включать в себя аттракционы, аквапарк и прочие развлечения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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