Когда и где в Шымкенте появится свой "Диснейленд"
По словам градоначальника, для инвесторов сумма в 20 млрд тенге оказалась неподъемной.
Фото : pixabay.com25 декабря 2019, 17:36
Аким Шымкента Ерлан Айтаханов сказал, что вопрос со строительством городского «Диснейленда» затянулась из-за поиска со-инвестора, передает корреспондент zakon.kz.
- "Диснейленд". Мы со своей стороны определили место. Вдоль реки Бадам. Сумма большая - около 20 млрд тенге. Встречались с инвесторами из Сингапура, они сейчас в поисках со-инвестора. Для них это большие деньги. Думаю в следующем году мы решим вопрос, — сообщил Айтаханов.
27 ноября 2018 года ныне экс-аким Габидулла Абдрахимов также на брифинге в СЦК сообщал, что в 2019 году начнется строительство парка развлечений "Диснейлэнд" на берегу Бадамского водохранилища.
Водохранилище расположено в 17 километрах от Шымкента. Парк развлечений будет включать в себя аттракционы, аквапарк и прочие развлечения.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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