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События

Чиновники мешали строительству зоны отдыха в Алматинской области

зоны отдыха, Алматинская область, прокуратура, протест , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 21:29 Фото: pixabay
Прокуратура Талгарского района выявила нарушения прав инвесторов на сумму более 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации прокуратуры, местные исполнительные органы района необоснованно отказывали в выдаче разрешительных документов ТОО "Evergreen Investment" для начала строительства зоны отдыха. Компания является одним из крупных инвесторов, реализующих проект с созданием свыше 1 тыс. рабочих мест.

"Прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию и по акту прокурора района добилась выдачи инвестору необходимых разрешений и привлечения виновного лица к ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт незаконного ареста банковского счета ТОО "Маревен Фуд" частным судебным исполнителем. Несмотря на наличие отдельного счета, достаточного для покрытия иска, аресту подверглись все средства компании, что фактически приостановило ее деятельность.

По протесту прокуратуры арест был снят, права инвестора восстановлены.

А ранее прокуратура Астаны защитила права жителей столичного ЖК через суд. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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