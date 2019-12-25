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Жумабай Карагаев назначен вице-министром энергетики

С сентября 2019 года работал заместителем акима Атырауской области.

Фото : ПМ25 декабря 2019, 17:43

Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области. Выпускник московского университета имени Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», кандидат технических наук.

Ж. Карагаев имеет 19-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области.

С сентября текущего года работал заместителем акима Атырауской области.


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