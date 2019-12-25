Туркестан - в честь закрытия года молодежи прошло мероприятие в формате "Town Hal"
В мероприятии приняли участие молодые предприниматели, ученые, волонтеры, молодежь, добившаяся успеха в культуры, спорте.
В областном центре в формате "Town Hal" прошло собрание на тему "Роль молодежи в превращении Туркестана в духовно-культурный центр тюркского мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Как известно нынешний год, ставший по инициативе Елбасы, Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Годом молодежи, подытожен и следующий, 2020-ый год, Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом волонтеров.
В мероприятии приняли участие молодые предприниматели, ученые, волонтеры, молодежь, добившаяся успеха в культуры, спорте. Молодежь, вносящая заметный вклад в реализацию государственной молодежной политики, принимающая активное участие в политической и общественной жизни, молодые патриоты на мероприятии, посвященном подведению итогов Года молодежи и проходившем в свободном формате, делились мнением о роли молодых граждан в процветании Туркестана.
Заместитель акима области Сакен Калкаманов, принявший участие в мероприятии, выразил слова благодарности молодежи, вносящих лепту в развитие области.
- Формирование Казахстана в качестве светского государства, процветание Туркестана — в ваших руках. Все вместе мы должны трудиться во благо развития национальной духовности, национальной идеологии, процветание нашей страны, — обратился он к молодежи.
О работе, проведенной жасотановцами и проектах, запланированных к Году волонтеров, проинформировала собравшихся председатель Туркестанского областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" Жулдыз Намаз Алмазкызы и рассказала о задачах, которые Елбасы обозначил перед молодыми казахстанцами на форуме в столице.
Поблагодарили главу региона за поддержку, оказываемую молодежи, высказали свое мнени по поводу развития Туркестана обладатель сертификата "ПРООН", исполнительный директор ТОО "Торлан строй" Тулеев Шадияр Калиулы, молодой ученый, докторант PhD по мировой экономике Омиртай Амалбек Даркенулы, главный специалист сварочного производства Кентауского трансформаторного завода Жаманкулов Ерболсын Серикулы, директор компании "DS Group" Данышбаев Серикбол Бауыржанулы, руководитель волонтерской группы "Нью Дженирэйшн лидерс" Есиркеп Айдана Сериккызы.
Мероприятие завершилось награждение молодых граждан, добившихся признания в различных сферах. Нужно отметить, численность молодежи в Туркестанской области составляет 507 970 человек или 25,2 процента от общей численности населения области.
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