В мероприятии приняли участие молодые предприниматели, ученые, ​ волонтеры, молодежь, добившаяся успеха в культуры, спорте.

В областном центре в формате "Town Hal"​ прошло собрание на тему​ ​ "Роль молодежи в превращении Туркестана в духовно-культурный центр тюркского мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима​ Туркестанской области.

Как известно нынешний год, ставший​ по инициативе​ ​ Елбасы, Первого Президента РК​ ​ Нурсултана​ Назарбаева Годом молодежи, ​ подытожен и следующий, 2020-ый год, Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева​ объявлен Годом волонтеров. ​

В мероприятии приняли участие молодые предприниматели, ученые, ​ волонтеры, молодежь, добившаяся успеха в культуры, спорте. Молодежь,​ вносящая​ заметный​ вклад в реализацию государственной молодежной политики, принимающая ​ активное участие​ ​ в политической и​ общественной жизни, молодые патриоты​ на мероприятии, посвященном подведению итогов Года молодежи и проходившем в свободном формате, делились мнением о роли молодых граждан в​ процветании Туркестана.​

Заместитель акима области Сакен Калкаманов, принявший участие в мероприятии, выразил слова благодарности молодежи, вносящих лепту в развитие области. ​

- Формирование Казахстана в качестве светского государства, процветание Туркестана —​ в ваших руках. Все вместе мы должны трудиться во благо развития национальной духовности, национальной идеологии, процветание нашей страны, —​ обратился он​ к молодежи. ​

О работе, проведенной жасотановцами и проектах, запланированных к Году волонтеров, проинформировала собравшихся председатель Туркестанского областного филиала​ молодежного крыла​ ​ "Жас Отан" Жулдыз​ Намаз Алмазкызы и рассказала о задачах, которые Елбасы обозначил перед молодыми казахстанцами на форуме в столице.

Поблагодарили главу региона за поддержку, оказываемую молодежи, высказали свое мнени по поводу развития Туркестана обладатель сертификата​ ​ "ПРООН", исполнительный директор ТОО​ "Торлан строй"​ ​ Тулеев Шадияр Калиулы, молодой ученый, докторант ​ PhD по мировой экономике Омиртай Амалбек Даркенулы, главный специалист сварочного производства Кентауского трансформаторного завода​ Жаманкулов Ерболсын Серикулы,​ директор компании​ "DS​ Group"​ Данышбаев Серикбол Бауыржанулы, руководитель волонтерской группы​ ​ "Нью Дженирэйшн лидерс"​ Есиркеп Айдана Сериккызы.

Мероприятие завершилось награждение молодых граждан, добившихся признания в различных сферах. ​ Нужно отметить, численность молодежи в Туркестанской области составляет 507 970 человек или​ 25,2 процента от общей численности населения области.​

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