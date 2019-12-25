Замбия выгнала американского посла из-за геев

Президент страны подчеркнул, что его не пугает даже возможное лишение 500 миллионов долларов американской помощи.

Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев.

Даниэль Фут раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.

Отмечается, что после критики Фута на него обрушились власти Замбии. Президент страны Эдгар Лунгу заявил, что не желает видеть дипломата. Он подчеркнул, что его не пугает даже возможное лишение 500 миллионов долларов американской помощи.

- Господин Фут больше не может занимать свою должность, — цитирует издание Госдепартамент США. В ведомстве добавили, что посол близок к тому, чтобы стать персоной нон-грата. Фут был назначен послом в Замбии президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2017 года.

Источник: Lenta.ru

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