Американские военные могут вернуться в Афганистан

Администрация президента Дональда Трампа активизировала переговоры с движением "Талибан" о возможном возвращении американского военного присутствия в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

По данным Courrier International, во время визита американской делегации в Кабул 13 сентября обсуждались не только вопросы обмена заключенными, но и другие темы. Источники утверждают, что Афганистан находится "на пороге" возобновления военного присутствия США.

В частности, США намерены вернуть под контроль ВС своей страны авиабазы Баграм. Как отмечает портал, Вашингтон рассматривает вариант заключения с Кабулом сделки, подобной соглашению с Киевом по редкоземельным металлам.

Она может включать официальное признание Штатами сформированного "Талибаном" правительства, восстановление доступа афганских банков к системе SWIFT и разморозку финансовых активов Кабула в США в обмен на возможность использования авиабазы Баграм.

Также США намерены получить доступ к полезным ископаемым Афганистана, а именно – к крупнейшим в мире запасам лития, которые активно осваивают китайские компании.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир переживает один из величайших кризисов в истории.