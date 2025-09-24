Американские военные могут вернуться в Афганистан
По данным Courrier International, во время визита американской делегации в Кабул 13 сентября обсуждались не только вопросы обмена заключенными, но и другие темы. Источники утверждают, что Афганистан находится "на пороге" возобновления военного присутствия США.
В частности, США намерены вернуть под контроль ВС своей страны авиабазы Баграм. Как отмечает портал, Вашингтон рассматривает вариант заключения с Кабулом сделки, подобной соглашению с Киевом по редкоземельным металлам.
Она может включать официальное признание Штатами сформированного "Талибаном" правительства, восстановление доступа афганских банков к системе SWIFT и разморозку финансовых активов Кабула в США в обмен на возможность использования авиабазы Баграм.
Также США намерены получить доступ к полезным ископаемым Афганистана, а именно – к крупнейшим в мире запасам лития, которые активно осваивают китайские компании.
Ранее Дональд Трамп заявил, что мир переживает один из величайших кризисов в истории.