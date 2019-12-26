24 года тюрьмы получил убийца двух инкассаторов в Туркестанской области

Осужденный был коллегой инкассаторов.

Суровый приговор вынесли убийце инкассаторов "Казпочты" в Туркестанкой области, передает zakon.kz со ссылкой на телеканала "Астана".

За громкое преступление бывший водитель компании получил длительный срок. Он проведет четверть века в колонии максимальной безопасности. Посадили и его подельника, у которого головорез прятал деньги.

- Материалами дела его вина полностью доказана. По приговору суда он получил 24 года лишения свободы, как убийство двух лиц сопряженное с разбоем. Второе осужденное лицо получило четыре года лишения свободы, как недонесение о совершенном преступлении, - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Даурен Мадалиев.

Двойное убийство с разбоем произошло в июне этого года в Арысском районе. Осужденный был коллегой инкассаторов. Злоумышленник заранее все спланировал и вооружился. В день расправы он попросил сослуживцев подвести его до ближайшего пастбища. И по пути хладнокровно их застрелил. Добычей преступника стали семь с половиной миллионов тенге. Деньги предназначались на выплату пенсий и пособий. Мешки с купюрами убийца отвез приятелю. В тот же день обоих задержали "по горячим" следам.

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