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Убийца Джорджа Флойда получил ножевое ранение в тюрьме

плакат Фото: EPA/UPG
Дерек Шовин, бывший полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, в пятницу на 47-летнего мужчину напал сокамерник в тюрьме в Аризоне.

Бюро тюрем США подтвердило, что заключенный подвергся нападению в Федеральном исправительном учреждении.

В заявлении агентства говорится, что персонал тюрьмы принял "меры по спасению жизни", прежде чем заключенный, имя которого не называется, был доставлен в больницу для дальнейшего лечения и обследования.

В ФБР заявили, что им известно о нападении на тюрьму, но не назвали имен лиц, причастных к этому нападению.

Американский экс-полицейский Дерек Шовин по решению суда должен провести в тюрьме 22,5 года. Приговор ему вынесли в июне 2021 года.

В 2022 году 47-летний Шовен был отправлен в FCI Тусон из тюрьмы строгого режима штата Миннесота.

Он также был приговорен к одновременному 21 году лишения свободы за нарушение гражданских прав Флойда.

46- летний Флойд умер в мае 2020 года после того, как Шовен более девяти минут давил коленом на его шею на улице возле круглосуточного магазина в Миннеаполисе, где его подозревали в попытке передать фальшивые деньги. 

Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

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