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Сирия решила судиться США из-за разграбления нефти

Сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия.

Фото : Pixabay26 декабря 2019, 08:00

Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, сообщает РИА Новости.

- Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР, - заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские солдаты остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям "охранять" нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.


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